新北總預算一毛未審議會空蕩蕩 時力痛批「議員翹課」

時代力量5名新北市議員候選人今天到市議會前召開記者會，指開會時間卻不見議員，抨擊議員翹課、提早放假。（記者何玉華攝）

2018-10-25 16:38

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會15日進行2019年新北市總預算案付委審查，草草散會，影響後續10天議程形同休會；時代力量5名新北市議員候選人今天到市議會前召開記者會說，明明是開會時間，卻不見議員，整個議場空蕩蕩，抨擊議員翹課、提早放假，呼籲市民協尋讓這些議員回來好好開會。

第8選區候選人曾柏瑜說，10月12日透過民眾參與旁聽，成功擋下提前休會的提案，原以為議員們就會好好開會審預算，沒想到15日審查預算的第一天，議員們竟然有默契地以「會議草草結束」的方式，技術性讓預算案沒有交付委員會審查，造成委員會「無案可審」形同休會。

第10選區候選人黃智姍說，21日發生普悠瑪出軌悲劇後，兩黨都公告停止選舉，但22日至24日議員依舊沒有開會，現任議員應向市民清楚交代這幾天究竟做了些什麼？甚至有的議員並未爭取連任，任期明明還有兩個月，卻已經提早放假，完全不把市民的託付放在眼裡。

第3選區候選人陳志明指出，同樣都在選舉，台北、台中、台南的明年預算都已審查完畢，新北市高達1653.75億元的預算，迄今卻一毛未審，進度是零。新北市議會的審查能力就這樣而已嗎？新北市民不是二等公民，卻得忍受這樣的二等議會嗎？呼籲市民協尋現任議員，如果看到他們出現在各種拜票場合，請他們回議會開會審預算，別為了拚選舉而廢弛職務。