姚辦證實拿下市府路路權 籲外界留意有人偷跑在先

姚文智成功申請到選前之夜市府路路權，但姚陣營發言人洪立齊說，23日有人「偷跑」，未按規定申請，才會導致24日姚陣營無法申請。（記者鍾泓良攝）

2018-10-25 17:10

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天上午受訪被問及是否借到「選前之夜」場地，他說還不清楚，但聽聞幕僚按規定租借，卻歷經波折，究竟是否再受柯市府干擾，尚待了解；下午姚陣營正式表態，今天凌晨成功申請市府路路權，但盼請外界留意有人偷跑在先。

據了解，11月23日選前之夜的路權，昨天（24日）凌晨才開放申請，有民眾發現照理各筆路權的申請日期應為「10月24日」，唯獨「市府路」申請日期是「10月23日」，外界質疑有人「偷跑」，台北市新建工程處昨晚以「未依規定時間申請」為由駁回，今天（25日）凌晨重新開放申請。

姚陣營說，整間辦公室同仁今天凌晨都坐在電腦前申請路權，但時間一到並未開放申請，直到約凌晨1點才開放，最終才順利申請。

姚陣營發言人洪立齊則說，確實申請到23日市府路路權，但陣營要強調的是，23日有人「偷跑」，未按規定申請，才會導致24日姚陣營無法申請，待新工處駁回後，幕僚同仁在25日二度開放時，才成功申請到路權。