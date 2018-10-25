總統接見優良台灣老店代表 堅持傳統＋創新才能歷久彌新

2018-10-25 17:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見107年中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良台灣老店暨在地特色老店負責人代表，肯定得獎人對於經貿交流、技術創新，還有企業經營的堅持與投入，期盼未來能與政府攜手努力，持續帶領產業深耕臺灣、布局亞太，並且發展全球。

總統致詞時表示，很高興在商人節慶祝大會前夕跟得獎代表見面。她要感謝大家對經貿交流、技術創新，還有企業經營的堅持與投入，不但推動了產業的升級，也帶動整體社會經濟的蓬勃發展，對於大家的努力，她要表達由衷的欽佩跟肯定。

總統特別感謝與會的外商朋友對於台灣市場的重視。她指出，台灣政府向來非常重視與外商朋友保持良好溝通，調整過時的法規，打造最適合投資的環境。

談及與國際經貿交流部份，總統認為，英國在綠色能源跟循環經濟方面都是相當好的典範，希望能與英國持續交流這方面的寶貴意見；此外，紐西蘭及新加坡都是臺灣相當重視的經貿夥伴，也期待將來有更多的交流互動。

總統說，今天現場也有許多得獎的優良台灣老店。這些老店可以歷久彌新，持續受到歡迎的原因，不只是堅持傳統，更重要的是也加入很多創新的元素。像是池上飯包，已經有70幾年的歷史；「義興醬園」的醬油也傳承到第三代，都是在傳統的老字號中，加入創新最好的典範。

總統認為，各行各業的創新動能，就是讓台灣經濟成長最重要的動力。她指出，瑞士世界經濟論壇最新公布的「2018年全球競爭力報告」，台灣在140個國家當中，排名第13，並且在亞太地區，排名第4。

總統進一步說明，「總體經濟穩定」的項目，台灣排名全球第1，表示推動經濟轉型的努力已經受到國際的肯定；在「創新能力」的項目，台灣的排名則是全球第4，報告更指出台灣是「超級創新國」，表示我們的創新能力，遠遠高於其他國家，並受到國際相當的關注。

總統表示，面對全球局勢的挑戰，適時調整台灣在全球供應鏈中的角色，也是目前重要的任務，未來將借重中、大型台商區域分工的整合能力，再加上中小企業特有的活力，就可以全面展開新的戰略布局，讓台灣經濟迎向下一波的升級轉型，這樣的目標，也有賴在場的各位夥伴，一起來完成，總統相信，透過大家的努力，並且與政府共同攜手合作，一定可以帶領產業，落實深耕台灣、布局亞太、發展全球的整體目標。