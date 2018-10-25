蔡英文接見十大傑出青年 肯定與眾不同為青年典範

2018-10-25 17:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「第56屆十大傑出青年當選人」，肯定他們在自己的領域上發光發熱，有自己的想法和目標，和對台灣社會一顆誠摯的心，成為大家學習和感到驕傲的青年典範。

總統表示，十大傑出青年這個獎項是每年都要進行的一個盛事，藉以選出社會上最具代表性、可以讓大家學習和感到驕傲的青年典範，也顯現出社會在不斷往前邁進。

總統表示，「科學及技術研究發展類」當選人呂宥蓉助理教授，從事奈米雷射元件的研究，非常不簡單。基礎科學研究相當重要，政府也持續確保基礎科學研究經費，讓從事長期研究的人員，在穩定資源的挹注下，能夠有安定的研究環境。「醫學研究類」當選人吳嘉霖副教授，則透過研究果蠅的記憶形成機制，為失憶症與失智症的治療和預防帶來益處。

總統說，「基層勞教類」當選人湯淯甯研發主廚，透過廚藝把台菜流水席料理，在新加坡發揚光大，促進台菜的國際交流。「公共行政類」當選人呂澎澤科員長期致力於緝毒。緝毒工作是政府現階段最優先的工作，多做一點就能讓青少年少一點受害。

總統進一步指出，「農漁環保類」當選人龔建嘉院長兼獸醫師，原本是獸醫，現在更研究讓鮮乳的生產能夠來源清楚、資訊透明，創辦了「鮮乳坊」，確實是非常有意義的事情。「兒童、性別及人權關懷類」當選人陳志瑜醫藥總監，在勞工的職業傷害等議題上，有很多耕耘，非常不簡單。

總統說，「體育技藝類」桌球好手鄭怡靜，因為出國參賽，而由她的父親鄭博文代表出席。運動選手是國家的寶貝，政府將盡全力去保護他們，讓他們在比賽及訓練時，都能受到最好的照顧。「華裔青年」類當選人「哥斯大黎加駐韓國首爾大使館」副館長李毅峰是台裔第二代，也是外交的尖兵。總統感謝他在促進哥斯大黎加及台灣兩國實質關係的努力。

總統提到，「社會服務類」當選人朱芯儀特約心理師，分別取得了兩岸的心理師執照，相當不簡單。她並引用朱芯儀小姐自傳裡的一句話「你未必出類拔萃，但肯定與眾不同」，與所有當選人共享。

總統認為每一個人都能找到自己有用的地方，也肯定心理諮商師是相當值得尊敬的工作。而因故未能出席的「文化及藝術類」當選人黃翊，結合科技和藝術上的重要成就也相當令人肯定。