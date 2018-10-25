推動原民族語發展 原民會擬投入5000萬

2018-10-25 16:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕為協助各原住民族推動族語發展，原民會透過號召相關人士，籌組各族族語推動組織進行基礎建置，原民會預計將投入超過5000萬元。原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，各族之族語推動組織將進行許多中心任務，並找出適合各族發展的措施。

原民會依據原住民族語言發展法第6條「中央主管機關應協助原住民族各族設立族語推動組織」之規定，透過各族民族議會或鄉（鎮、市、區）公所召開族語推動組織推舉會議方式，邀請各民族之傳統領袖、族語老師、耆老、地方人士、原住民教會及團體代表，以共識協商方式推舉或組織。

夷將．拔路兒Icyang．Parod說，各族之族語推動組織主要任務包括族語學習、族語使用推廣、師資培育、教材編輯及其他具族群特色之族語復振工作。各族語推動組織必須廣納該族全國各地的族語專才，設立族語推動小組，除定期召開會議、規劃辦理族語保存、傳承與發展事項，研訂適合自身族群推動族語的措施外，並監督各項工作之執行狀況。

根據原民會計算，補助各族語推動組織人事、業務及資本設備等經費，平均各語推組織可獲得約320萬元補助，總計投入經費約5120萬元，希望藉由投入資源，在民間建構出各族的力量，啟發族人搶救族語及文化之意識，積極投入族語復振的工作，真正實現本民族群語言文化由本民族拯救的目標。