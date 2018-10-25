助選被拱選總統 吳敦義尷尬：增加困擾

國民黨主席吳敦義，幫國民黨台北市長候選人丁守中站台。（記者簡惠茹攝）

2018-10-25 16:00

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨主席吳敦義今天上午為國民黨台北市長候選人丁守中站台，出席丁守中大陸各省市同鄉會後援會成立大會，過程中吳致詞時喊出2020重返執政、撥亂反正，活動主持人郝曼麗接著在台下拿麥克風喊「2020吳敦義選總統」，吳敦義尷尬地說，還沒有打贏2018你就想2020，2018打贏後，再來挑選出品德、操守、能力、經驗、政績和忠於中華民國、中國國民黨、忠於全體人民的人來當選總統。

吳敦義致詞時表示，先打贏2018，再好好開誠布公推選，那是一整個團隊的事情，一個總統在厲害也沒辦法，同一個總統、不同行政院長，成績就不同，總統要有能幹、忠貞、有品德操守的人來做行政院長才行，不是一隻柱子就能撐全部，一個屋子最起碼要4根柱子，如果重返執政，4根大柱豎立起來才會基礎安穩。

郝曼麗又接著喊，2020總統支持哪一位？吳敦義趕緊接話說，千萬不能講，現在講會開空頭支票，現在沒有任何人可以決定2020，一定要大公無私沒有任何私心，反正全台灣任何工作他都做過了，「那一項不要做就好」，真的拜託拜託，這樣會增加他很多困擾，喊國民黨加油就好。