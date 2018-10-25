為地價稅暴漲 陳見賢「八年好合」邱鏡淳爆裂痕

國民黨新竹縣議會副議長陳見賢今天為了地價稅暴漲問題，激動砲轟縣府動不動請示中央，等請示有結果，縣長都不是邱鏡淳了。（記者黃美珠攝）

2018-10-25 16:17

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨籍新竹縣議會副議長陳見賢從8年多前擔任縣議會議長，迄今跟同黨縣長邱鏡淳互動始終呈「八年好合」狀態，但是今天卻為了新竹縣今年地價稅是否凍漲而爆出裂痕！

鮮少口頭質詢的陳見賢今天痛陳縣府必須苦民所苦，要調漲公告地價必須要循序漸進，「不能3天不吃飯，卻1天吃30碗！」他還砲轟，縣府如果什麼事都要請示中央，等到請示有結果了，縣長都已經不是邱鏡淳了！那要新竹縣政府幹嘛？叫內政部來管不叫好了！語畢獲得旁聽席的鄉親掌聲相挺。

縣長邱鏡淳起身回應說，「報告議長、副議長，我邱鏡淳不會被關，這個原則之下，我願意去做這個事情！其他我們回去再研究。」

邱鏡淳強調，他對議會的提案和意見都尊重，也樂觀其成。站在法律面，他可以扛的，他都願意也可以扛。但是公告地價的調漲必須尊重地政、財政、稅務等相關單位，特別這是中央權限，不在地方自治、他縣長的權限內！

日前國民黨新竹縣黨部及縣長候選人楊文科競選總部接連接獲很多竹北區段徵收區地主抗議公告地價調漲，日前也陪同陳情地主向縣府抗議。

而議長張鎮榮、副議長陳見賢昨天發動提案凍漲今年的地價稅，獲32席議員中27人連署支持，計畫把今早縣政總質詢的議程變更為提案討論，議場內一早就隱隱飄散著火藥味，邱鏡淳也前述預期心態下沒有到場備詢，立刻引發陳見賢的不滿，質疑議會都還沒正式變更議程，邱鏡淳怎可在縣政總質詢時不到議會？邱鏡淳獲悉後火速趕抵議場，才平息首波波瀾。

為了地價稅是否可以如願凍漲？國民黨和無黨籍多位議員在場發言，包含日前允諾鄉親要在議會提案的楊敬賜、鄭美琴。他們共同的訴求就是希望縣府允諾，且立刻重新召開地評會再評訂過今年的公告地價。

地政處處長魏嘉憲先說，必須請示內政部地政司，後來被迫允諾會後立刻通知地評會委員們，爭取3天內是否可以再度開會。

稅捐局局長彭惠珠說，全縣20萬件稅單已於昨天全部寄發，在爭議拍板定案前，為免鄉親沒繳、遲繳而被罰滯納金，她建議鄉親仍依稅單繳款，未來爭議落幕後，再依實際課徵的公告地價看是否需要退補。

陳見賢說，他認同縣府每年都可調整公告地價，竹北的地價確實也低於其他鄉鎮市，但是調幅要有一定的比率，不能3天不吃飯，1天卻吃30碗吧！

他砲轟，議員提案根本沒有法律效果，行政權在縣府，這就是他一開議時堅持縣長要到的理由。做為縣府官員要想辦法、要苦民所苦啊！特別縣長是父母官，對鄉親要有同理心！

陳見賢說，現在整個中央執政不力、經濟下滑，老百姓很窮，現在這樣調法會讓民眾的生活雪上加霜，「會出人命的！」

他越說越激動地轟炸縣府說，這個地價稅中央一毛錢也拿不到，等到縣府請示完中央，縣長都換人、不是邱鏡淳了！縣府的局處長都是專業人士，有一定的專業知識，不是動不動都要請示，他希望縣政府要能馬上有所作為！如果動不動就請示，那要縣政府幹嘛，叫內政部來管就好了！

邱鏡淳起先答詢還能保持淡定，剛聽陳見賢的質詢，他也不斷翻閱手上的書面資料，後來陳見賢轟完點名要他回答，他也略顯怒意地起身回應：報告議長、副議長，我邱鏡淳不會被關，這個原則之下，我願意去做這個事情！其他我們回去再研究。新竹縣今年地價稅暴漲的爭議也因此暫時無解。

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