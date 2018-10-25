光復節獻花 吳育仁：蔣中正是台灣老兵 沒他早被中共統治

國民黨嘉義縣黨部今天在東石鄉公所前廣場舉辦紀念蔣中正活動。（記者林宜樟攝）

2018-10-25 13:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天是台灣光復節，國民黨嘉義縣黨部今天在東石鄉公所前廣場蔣中正銅像前舉辦獻花儀式，國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁指「先總統蔣公是保護台灣的老兵」，認為沒有他，「台灣這塊土地早就被中共統治」。

吳育仁、嘉義縣議員李國勝及東石鄉前鄉長林純金等人今天在蔣中正銅像前獻花，並為台鐵普悠瑪事故默哀一分鐘；國民黨嘉義縣黨部指出，東石鄉公所是少數還保留蔣中正銅像的地方公家機關，36年前塑造設置，因褪色老舊，11年前時任鄉長的林純金決定重新粉刷，加強周邊美化環境，此銅像也是蔣中正現存少數的全身銅像。

吳育仁說，政治人物有功有過，基本上有一個共識「先總統蔣公是保護台灣的老兵」，沒有他台灣這塊土地早就被中共統治，蔣中正也是推動地方選舉與自治的推手，所以今天進行紀念儀式。

吳育仁也提出嘉義縣敬老禮金加碼政策，除65歲至89歲3000元重陽禮金，90歲至99歲6000元及100歲以上9000元，加上2000元消費券，敬老是福利措施，也可以促進景氣發展的消費，帶老人去消費，去買民生用品，促進嘉義繁榮，提升景氣，經計算共花嘉義縣約1億9千萬元，只要縣府不要亂花，不要浪費，把錢放在需要之處就可。