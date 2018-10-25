姚文智競辦首曝光 預告11.18「手牽手，護台北」大造勢

民進黨台北市長候選人姚文智今召開選前30天衝刺競選活動說明記者會。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-25 13:01

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智競選辦公室今天首度對外曝光，姚文智及幕僚也穿上亮綠色系印有TAIWAN TAIPEI的團隊新外套，喊出「TAIWAN TAIPEI，國家首都換新3」口號。姚也預告，11月18日將舉辦「手牽手，護台北」大型造勢活動。

姚文智今天召開記者會，宣布選戰倒數一個月的安排，他說，選前30天衝刺競選活動，將展開點、線、面「狂拜票」，選前黃金週11月18日更將舉辦超大規模「手牽手，護台北」活動，凝聚所有支持力量，爭取勝利。

姚文智表示，最後一個月將更積極走入台北商圈、市場、大小街道，將已跑過的點串為線與面，同時結合政策宣傳，例如以步行拜訪方式，走出「首都大環線」、「首都散步路徑」、「士北副都心」、「公館副都心」等主題路徑。

姚文智說，這些活動要以「阿甘」的精神與模式，盼隊伍愈來愈大，沿路會發送TAIWAN TAIPEI小旗幟，盼累積選前「1118手牽手，護台北」黃金週催票總動員，在11月24日迎向勝利。

姚文智也說，11月18日的「手牽手」造勢活動，目前相關規劃和路線仍在研擬，11月3日將以「淡水河河岸Skyline 」手牽手暖身。

另外，他也提到，「姚姚青年軍」發起的創意車隊，本週末起以特色花車、搖滾樂團車、節能電動機車取代傳統宣傳車，行經台北市各區街道，其中搖滾樂團車將沿街現場live表演，發放文宣，爭取認同與支持。