立院通過張天欽事件調閱小組運作要點 刪藍委登門調查條文

立法院司法及法制委員會今日通過「促轉會張天欽事件調閱小組」運作要點，由國民黨立委林為洲擔任小組召集人，針對張天欽事件該小組可行使查閱職權，但表決刪除可至張天欽家登門調查的相關條文。（資料照）

2018-10-25 12:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今日通過「促轉會張天欽事件調閱小組」運作要點，由國民黨立委林為洲擔任小組召集人，針對張天欽事件該小組可行使查閱職權，但表決刪除可至張天欽家登門調查的相關條文。

運作要點規定，小組運作時間自107年10月至108年12月31日，但經本小組決議得延長之，資料查閱時間為每週一至週五上午9時至下午5時。

按規定，小組成員行使查閱職權時，應親自為之，並署名於查閱登記簿。查閱人員對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為，亦不得將文件攜離查閱場所或洩漏之。

今日討論運作要點時，針對調閱小組是否能赴調閱對象所在地或相關單位查訪，並訪談相關人士的條文，藍綠兩黨立委意見相左。

民進黨立委主張，立委依法並無去調查對象所在地之調查權，主張刪除該條文，最後經舉手表決，以綠委6票同意、藍委3票反對，條文予以刪除，避免發生民進黨立委段宜康所提及，國民黨立委「跑去張天欽家按電鈴」情況發生。