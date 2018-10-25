蘇貞昌辦公室日常 上班族金句入貼圖

2018-10-25 12:44

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌最新Line貼圖強調手寫風，蒐羅蘇貞昌與幕僚的日常對話及廣為人知的名言金句，讓人看了會心一笑，也相當符合上班族的心聲。

蘇貞昌團隊已陸續推出「衝衝衝的每日生活」、「衝衝衝的工作日常」以及動態貼圖「衝衝衝的新新北日常」三款貼圖，第四款貼圖是蘇貞昌親筆手寫字的貼圖特輯－「衝衝衝的會議日常」。

幕僚透露，「衝衝衝的會議日常」貼圖內容「衝衝衝」、「會做事」、「一起加油」，是蘇貞昌給幕僚的打氣對話，還有另一種「講重點」、「請想方法」，「甲案也好，乙案也好，拖延案最不好」等要求，讓幕僚不敢掉以輕心。

至於「態度決定速度、魄力決定效率」或是「人生的劇本早已寫好、只是不能偷看、但要全力以赴」、「不要為失敗找藉口，要為成功找方法」，則是蘇貞昌廣為人知的名言金句。

辦公室發言人黃韋鈞說，「衝衝衝的會議日常」延續過往可愛有趣的蘇貞昌大頭圖像，貼圖中的每個手寫字都出自蘇貞昌親筆，使用起來好像是在跟蘇貞昌筆談，幕僚更笑稱，「院長的字比我還美」。

黃韋鈞提醒，為了讓手寫字醒目，此次貼圖是以黑色字體呈現，如果網友使用全黑的Line對話背景，可能就會變成只出現蘇貞昌明亮光頭的「無字天圖」，成為另類的第五款「隱藏版貼圖」。