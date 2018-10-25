3台人涉愛知縣最大安毒走私遭捕 外交部：已派員探視

日本愛知縣警方本月初破獲毒品走私案，查獲重達340公斤、市價逾200億日圓、約合台幣55.6億的安非他命；3名台灣男子當場遭逮捕。圖為日本警方破獲安毒示意圖。（資料照）

2018-10-25 12:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本愛知縣警方於10月初破獲3名台灣人涉及安非他命毒品走私，3人被以現行犯逮捕。台灣日本關係協會今天表示，已經派員前往探視國人，提供司法協助，案件已進入司法調查程序，我駐處將持續與日方保持聯繫。

日本愛知縣警方本月4日接到民眾110報案，指位於名古屋市港區的一處倉庫疑有小偷，到場後發現徐正嘉、陳昱凱、許榮棋3人正在拆解堆置於倉庫內的輪胎框，從3人身上起出890公克的安毒。

警方繼續搜查倉庫內的輪胎框，最後查獲重達340公斤的安毒、市價逾200億日圓（約合台幣55.6億）的安非他命。報導指出，這些安毒疑似夾在貨物中從台灣以船運走私進入名古屋。自稱重機械出口商的徐正嘉等人9月經由香港入境日本，警方懷疑3嫌為領貨人。

徐正嘉（37歲）、陳昱凱（28歲）、許榮棋（38歲）3人被以現行犯逮捕，其中有兩人已坦承涉案。綜合日媒報導，警方研判有國際毒品走私集團與日本黑道介入，這是愛知縣歷來查獲最大宗安毒走私案。

台日協副秘書長謝柏輝今天在外交部例會中表示，我駐日代表處已經派員到愛知縣探視國人，解說司法訴訟程序、詢問是否需要聘僱律師，並提供日用品和醫療需求。駐處也已通知家屬，此案後續進入司法調查程序 ，可能涉及國際組織犯罪，駐處會繼續和日方保持聯繫。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆