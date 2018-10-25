全球入境計畫團隊受理面談 美方團隊12月再來台

美國海關暨邊境保護局於12月3至6日再度派員來台接受申辦「全球入境計畫」會員面談。（取自Global Entry官網）

2018-10-25 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣去年正式加入美國「全球入境計畫」（Global Entry），美國在台協會（AIT）今天再次發布訊息指出，為方便台灣護照持有者及在台美國公民申辦該計畫，美國海關暨邊境保護局（CBP）將於12月3日到6日再次派遣團隊來台，受理申辦會員面談。

台美雙方於去年10月啟動台灣與美國「全球入境計畫」及我國「入出國自動查驗通關系統」互惠機制，促進兩國民眾互訪便利。一般而言，民眾無需預約即可在美國主要機場申辦成為Global Entry會員，但為程序便利，美國CBP曾於今年1月派員來台受理申辦會員面談。

AIT今天發布新聞稿公布，美國CBP全球入境計劃機動團隊即將再次來台，與AIT舉辦第二屆Global Entry會員申請活動，定於2018年12月3日至6日在AIT舉行。

AIT表示，機動團隊來台，能使台灣護照持有者及在台灣的美國公民，藉此機會就近加入Global Entry，享受赴美快速通關的便利。

根據AIT資料，全球入境計劃申請費用為100美元，適用於所有申請者，效期為五年。效期結束後，計劃參與者必須更新會員資格。如需預約面談，申請者必須通過初步審核。申請者必須於11月16日前上網提交資料，以取得在台灣進行面談的機會。

根據資料，有意申辦Global Entry會員者，需備妥「向各縣市政府警察局申辦的「警察刑事紀錄證明」（俗稱「良民證」）、「有效的美國簽證或免簽（ESTA）授權許可」與「附照片的身分證件（身分證或駕照）」等文件，並登入CBP「信賴旅客計畫」（Trusted Traveler Programs）網站提出預約面談申請。

根據AIT統計數據，截至目前為止，已有3000位國人申辦成為Global Entry」會員，可在美國主要機場透過自動櫃檯入境，享有快速通關待遇。