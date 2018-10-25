不滿大群館課不到稅 柯文哲：稅制需要修改

2018-10-25 12:22

〔記者黃建豪／台北報導〕文化大學宿舍「大群館」爭議再起。台北市長柯文哲昨主持公安督導會報時，提及國民黨新北市長參選人侯友宜的大群館免繳房屋稅時，不滿質疑「可以這樣子搞嗎？」柯文哲今天上午再次重申，「這麼大一棟房子，台北市政府課不到稅，表示稅制有什麼地方需要修改。」

公安督導會報昨討論發現，一整棟大群館有近百個門牌，卻因房屋現值在10萬元以下，因此可免繳房屋稅。柯文哲會中指出，「這次的選舉是照妖鏡，侯友宜那個案子，這樣子解釋可以通，那樣子解釋也可以通，難怪人家說一個官字兩個口，話都他們在說。」

柯文哲今天上午出席國際身障日活動，再次被問及此事時，柯說，大群館按照目前的法律，會課不到它的稅，顯然這有點奇怪，「它是合法的，但是合法的怎麼會奇怪，這麼大一棟房子，台北市政府課不到稅，表示稅制有什麼地方需要修改。」

媒體追問，照妖鏡一說是否在批評侯友宜？柯文哲澄清， 照妖鏡並不是指說誰不對，大群館的問題是說，侯友宜如果不是出來選舉，大群館永遠不會上檯面，並且，他個人最早承租的競選辦公室，現在還會在那裡安居樂業，不會被抄掉，聽說那邊還損失500萬元。

另就柯文哲競選辦公室接連違規，甚至申請選情之夜場地，提前偷跑遭北市府駁回的各種烏龍狀況。柯文哲僅稱，他不曉得細節，因為都是競選辦公室在處理的。

但柯文哲說，「他們有一天想要很依法行政的時候，才發現說，奇怪？那很難執行，所以他的態度還是這樣，法律是訂給人民遵守用的，不是訂給人民參考用，法訂了就要能夠執行，如果執行起來奇奇怪怪的，那這個法到底．．．？」柯最後強調，法律應該立法從寬，執法從嚴，現在卻常倒過來，變成立法從嚴，執法從寬。

至於屢次挨罰，是否代表柯文哲競選辦公室螺絲鬆掉？柯文哲稱，他的競辦是海選來的，「臨時拼裝車」，就是會有這種問題，因為不是非常專業的、缺乏過去的經驗，所以這的確是一大問題。

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