蘇貞昌批傲慢、心虛 侯友宜：老縣長沒虧我覺得難過

國民黨新北市長候選人侯友宜缺席淡江大學公民計畫講座又改期，遭民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評傲慢、心虛。侯友宜今天回應，老縣長沒虧他、沒酸他會覺得很難過。（記者賴筱桐攝）

2018-10-25 11:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜原訂出席淡江大學公民計畫講座，因普悠瑪事故取消又改期，遭民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評傲慢、心虛。侯友宜今天回應，老縣長沒虧他、沒酸他會覺得很難過，「沒關係，咱古意人讓他講一下。」

蘇貞昌昨晚按原訂時程出席淡大公民計畫講座，對於侯友宜臨時取消參加活動又延期舉行，蘇貞昌批評是因為「傲慢」或「心虛」，恐讓學生留下不好印象。

侯友宜說，自己常被老縣長「虧一下、酸一下」，並說蘇貞昌沒虧他、沒酸他會覺得很難過，「沒關係，咱古意人讓他講一下」。

侯友宜表示，發生普悠瑪嚴重事故，全國上下非常哀痛，競選辦公室與淡大學生不斷溝通協調，大家都能互相體諒，講座決定改期至11月1日，他將以個人的工作經驗講述危機處理，如何用單純的力量在警界工作領域做得更好，也要藉此聽聽學生的意見，思考未來自己能多做什麼，這才是最重要的公民參與。

針對日前北部大專院校與社團合辦的「雙北市長青年論壇」，新北市場次因侯友宜遲未回覆，主辦單位不得已取消，媒體詢問，選戰剩下不到1個月，是否可能再次舉辦？

侯友宜僅表示，協調過程尊重學生的決定。