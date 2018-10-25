國民黨慶光復節 吳敦義宣示九合一勝選、2020重返中央執政

國民黨主席吳敦義與台北市長候選人丁守中等，25日赴中正紀念堂向蔣公銅像獻花致意。（記者劉信德攝）

2018-10-25 11:34

〔記者施曉光／台北報導〕今天是台灣光復節，國民黨上午十點二十五分在全國各二十二直轄市、縣市同步舉行「慶祝抗戰勝利暨台灣光復七十三週年」，向已故前總統蔣中正銅像獻花活動，國民黨主席吳敦義率黨務主管、黨公職人員及候選人到中正紀念堂造勢，吳敦義細數國民黨對締造中華民國、建設台灣的貢獻，藉此強調，國民黨有承擔任務與使命的決心，並宣示今年九合一選舉要贏得台北市長在內的更多執政地區，二０二０重返中央執政，撥亂反正。

吳敦義指出，國民黨當年帶領中華民國抗戰勝利，光復並建設台灣，不只把錢復、傅斯年等非常重量級的學者及文化傳承的大師載來台灣，還把在北京、上海的中央銀行、中國銀行數百萬兩的黃金轉移到台灣，以及把故宮重要國寶移來台灣，這些都成為後來國家的重要人文及財產，有了這些財產才能發行新台幣，穩定當時金融，然後又推動三七五減租、耕者有其田以及地方自治，從地方到中央公職後來完全進入民選，這就是國民黨對台灣做出的重大貢獻。

隨後他話鋒一轉說，目前國事雖然較多紛擾，外交處境不佳，社會治安也產生許多暴力狀況，而且令人擔憂兩岸沒有維持二００八年至二０一六年的現狀，兩岸關係陷入已讀不回，因此國民黨負有嚴肅的責任，今年九合一選舉必須全力以赴，希望能得到國人支持，包括台北市長選舉在內贏得更多的執政縣市，以激奮人心，二０二０年就能重返執政，撥亂反正。

他還說，促轉會竟然變成與「東廠」一樣，而且各種措施都是在打擊、追殺競爭政黨的國民黨，社會該改的卻沒有改成功，不該改的，卻用力很深，才會造成社會動蕩，暴戾風氣漫延。

吳敦義強調，一個繁榮均富的經濟，廉能有效率的政府，和諧公益的社會，以及和平穩定發展的兩岸關係，是國民黨莊嚴與無所旁貸的責任與義務，他呼籲各界支持國民黨所有提名的公職候選人，讓國民黨未來有機會把現在歪曲的社會轉過來，撥亂反正。

吳敦義最後與在場藍營人士一同高喊「慶祝抗戰勝利、慶祝台灣光復、中華民國萬歲」等口號，結束這場活動。