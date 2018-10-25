重提大群館宿舍爭議 侯友宜：一切合法繳稅

針對大群館宿舍爭議再掀波瀾，國民黨新北市長候選人侯友宜重申，過去21年皆合法繳稅。（記者賴筱桐攝）

2018-10-25 11:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市長柯文哲昨天質疑大群館有近百個門牌，卻因房屋現值10萬元以下免繳交房屋稅，「可以這樣子搞嗎？」國民黨新北市長候選人侯友宜今天被問到相關議題時，不斷「跳針」重申，過去21年都合法繳稅，沒有問題。

侯友宜連續3天沒有公開行程，今天上午他至板橋慈惠宮參拜祈福，侯友宜說，發生令人傷痛的普悠瑪事件，希望往生者安息、受傷者早日康復，祈求國家平平安安、國泰民安，我們才有力量繼續往前走。

柯文哲對於大群館的質疑，被外界解讀是替民進黨新北市長候選人蘇貞昌助攻，侯友宜回應，4個多月前已經說過了，21年來都合法，一切合法繳稅，沒有問題。

至於北市府將修法管制違反土地使用分區不合時宜的部分，侯友宜重申，4個多月前已說過，21年來每一年都繳稅、每一年都合法，這部分沒有問題。他並強調，「任何稅我們一毛都沒有漏掉」。

關於柯文哲提到，這次的選舉是照妖鏡，並主動提及大群館事件，是否認為有針對性？侯友宜說，從以前到現在21年過程中，都是由台北市政府認定，「台北市政府怎麼決定，我們就怎麼做。」