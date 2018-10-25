前藍委詐領數百萬助理費 黃國昌轟：立院應求償聲請假扣押

立法院司法及法制委員會今邀立法院秘書長林志嘉報告「國會助理法制化之推動計畫」，林志嘉報告提及國會助理由立委自行僱用較合乎制度。（記者陳鈺馥攝）

2018-10-25 10:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀立法院秘書長林志嘉報告「國會助理法制化之推動計畫」，針對前國民黨立委李慶華涉嫌詐領數百萬元助理費被起訴，時代力量立委黃國昌要求立法院，須向詐領人求償及民事聲請假扣押，不能放任求償2年時效過期而無作為。

林志嘉報告提及，今年1月起立法院每一位立法委員助理費，每月已達42萬4360元，另外，還有加班費等相關經費8萬4872元。

黃國昌質詢問及，以台灣來講，每一個委員給40幾萬元聘請國會助理，沒有在賣紅酒、包工程的人都知道，40幾萬元根本不夠用，有些立委真的有把助理費用在助理身上嗎？還是直接找人頭詐領助理費。

黃國昌質疑，有前立委找人頭詐領上百萬元助理費，已經被正式起訴，此為7年以上貪汙重罪，立法院到目前為止採取什麼行動？難道不用求償及假扣押嗎。

對此，林志嘉表示，該案尚未定讞，立法院會密切注意。黃國昌質疑，該立委的辦公室主任都已經認罪，檢方也在起訴書上提及，立法院對於助理費被詐領，難道都不用求償處理？林志嘉答詢說，原則會馬上進行，立刻有所行動，依法處理。

此外，對於國會助理的聘任關係，林志嘉也說明，由立委自行僱用、考核及終止聘僱關係，是較合乎目的性制度安排，而非直接由立法院聘用。

國民黨立委林為洲表示，反對將國會助理公務員化，因為此不利於國會助理配合立委問政，加上立委任期為4年一任，派公務員去當國會助理也不適合。