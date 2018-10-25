連勝文嫌火車到台東要4小時 網狂酸：你爸當官怎不搞好...

台鐵普悠瑪6432次自強號列車21日發生嚴重翻覆意外，國民黨中常委連勝文感嘆，搭火車到台東竟然要花4小時，坐飛機都能從東京、北京、香港來回，批評台灣基礎建設落後。（資料照）

2018-10-25 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪6432次自強號列車21日發生嚴重翻覆意外，國民黨中常委連勝文感嘆，搭火車到台東竟然要花4小時，坐飛機都能從東京、北京、香港來回，批評台灣基礎建設落後。不料遭到網友諷刺，「你好聰明喔」、「何不食肉糜」、「何不坐飛機」、「你爸以前當官怎不搞好？」

連勝文23日在臉書上PO文表示，現今空中巴士A380、波音747新世代的客機都已經飛到台灣上空，台灣東部的民眾回家卻還要充滿了這麼多的兇險與不便，「如果這不叫做基礎建設落後，什麼才叫落後？」

連勝文指出，幾週前的週一他去台東，臨行前一天，航空公司突然在沒有任何理由的情況下，通知取消班機，而他們想要改乘鐵路，卻發現臨時要買票，根本不可能，太魯閣號以及這次出事的普悠瑪號早全部客滿，只有坐上4小時車程的自強號，一路晃去其實距離並不遠的台東。

他說，偶爾一次坐火車去台東，久一點其實無所謂，但如果東部民眾臨時急著趕回家，又訂不到飛機或較快的火車，那坐在這火車上豈非分秒煎熬？4個小時，東京、北京，甚至香港來回都已經到了。

不過底下有網友批評，這是何不食肉糜現代版，「連戰曾任交通部長、台灣省主席、行政院長、副總統，你怎麼不回家問你爸交通基礎建設怎麼搞的？」、「國民黨執政這麼久，公子是在暗諷之前國民黨的官都在睡覺嗎？」、「你跟社會脫節了」、「 好笑，不就是你們這些曾經做過的官搞出來的嗎」、「連公子這麼有心，拿自家的錢來蓋一條啊」。