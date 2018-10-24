楊鎮浯、陳福海隔空駁火 金酒試釀再成「焦」點

每逢大型選舉，縣營金酒公司都成為話題焦點。（資料照，記者吳正庭攝）

2018-10-24 22:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長候選人楊鎮浯今天召開記者會，持「金酒東北試釀案」不起訴書及周刊報導，透過網路直播，公開指縣長陳福海過去對此案聲稱不知情、沒下指示，根本是「公然說謊」，若不交代清楚，將提告。陳福海陣營回應，楊鎮浯指控「陳福海公然說謊」，已涉選罷法意圖使他人不當選、刑法誹謗罪，3天內若不公開道歉，將對楊鎮浯提出告訴。

楊鎮浯今召開記者會，舉出新新聞周刊報導「金門酒麴恐釀出選戰風暴」，及「熱心民眾」提供去年金門地檢署對金酒兩名員工渉及「金酒東北試釀案」不起訴處分書。

楊鎮浯說，2015年12月陳福海率團赴中國參訪，啟動東北試釀案，隔年5月金酒公司評估結果是「鑑於該區無法製麴，試釀實無意義，應予暫停辦理」，沒想到時隔5個月，陳福海召開第65次政策小組會議，要求金酒重啟東北試釀的研議工作，並將會議紀錄檢附給金酒公司。

金酒決策大轉彎 楊鎮浯質疑陳福海公然說謊

楊鎮浯強烈質疑，半年不到，金酒的專業判斷突然從「（試釀）實無意義」，驟變為同意送1620公斤酒麴赴中國試釀，也因此檢方在調查結果中敘明「金門縣政府是主動要求金酒公司再次研究至大陸地區設廠之可行性」。

楊鎮浯出示陳福海於縣議會的答詢錄影，指責陳福海公然說謊、藐視議會，要求退選。楊鎮浯強調，所謂的「不起訴」，是針對陳姓、蔡姓兩名當初負責帶酒麴到中國試釀的金酒基層員工，並非當初下此決策的人，陳福海與金門縣政府卻利用「不起訴」，意圖混淆視聽。楊鎮浯表示，不起訴書證明了兩位承辦人員的無辜，也點出了陳福海公然說謊的事實；陳福海一方面為自己卸責，一方面找基層替死，「高明」的兩面手法令鄉親嘆為觀止。

328公斤酒麴恐落入中國酒廠手中

楊鎮浯說，不起訴書中載明，從金門帶到東北的酒麴中，還有328公斤的一道麴、二道麴未使用，使金酒公司產製高粱酒之酒麴，在無人監督的情形下，於中國地區遭同業恣意使用，嚴重損及金酒公司商業利益。楊鎮浯說，檢方絕對有必要重啟調查，讓當初決定要赴中國試釀的無良政客受到應有的懲罰。

陳福海競選總部表示，當初為了讓外界釋疑，縣長陳福海主動要求將整個案件移送檢方釐清。

陳福海陣營：楊鎮浯刻意曲解不擇手段抹黑

競選總部指出，縣府在決策小組會議後發文強調，金酒應本於適法性、財務等專業考量再做評估，金酒有專業技術部門，縣府不會管金酒怎麼釀酒？能不能釀成功？有沒有辦法設廠? 這些都是技術部門應本於權責處理再報縣府說明。

陳陣營指出，有關楊鎮浯所指，陳福海在議會聲稱不知情是公然說謊，陳福海當時回應指的是「後續試釀過程並未指示也不知情」，竟遭楊鎮浯刻意曲解，認為楊鎮浯為了選舉，不擇手段抹黑陳福海、金酒公司，非民眾所樂見。