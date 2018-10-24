侯友宜臨時取消後推延講座 蘇貞昌認為「傲慢」「心虛」

2018-10-24 22:26

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚7點到淡江大學擔任「淡江公民計畫」講座講者，媒體會後提問其對於競爭對手、國民黨新北市長候選人侯友宜臨時取消出席講座看法，蘇貞昌認為，這恐讓學生留下不好印象，也批評侯友宜恐是因為「傲慢」或「心虛」而選擇臨時不出席。

蘇貞昌表示，侯友宜對青年學生這樣做很不應該，因為這些人充滿熱情，籌備這個事情不是一、兩天，而是兩個多月了，前一陣子青年學生論壇，近20家大學生也是籌備很久，「邀請我，我也是一口答應」，但是侯友宜卻拖拖拉拉、閃閃躲躲，還半夜11點反悔不來（淡江公民計畫講座），會讓青年學生對於這個候選人有不好的印象。

蘇貞昌認為侯友宜臨時取消講座，一個是因為傲慢，「他想說他不來照樣當選」；一個是心虛，他對市政不熟悉；他前一陣子說他是資深社工師，社工師要有證書才能自稱社工師，侯友宜對於自己督管的8年社工業務，連法令都不清楚。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉表示，台鐵普悠瑪列車21日發生重大事故，侯友宜競選辦公室考量全國民眾關切並亟欲提供相關協助，因此建議延期，造成學生困擾深感抱歉；已和淡江大學學生會取得共識，將原訂演講移至11月1日舉行，侯友宜先生也深切期盼前往和學生交流。