挺韓網友抄襲影片遭業者檢舉！網友酸：小心被說「好噁心」

2018-10-24 21:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕支持韓國瑜的網友，近日發表一支名為「11月24日惦惦投給韓國瑜」的影片，遭檢舉涉嫌抄襲豐田汽車微電影「叛、初心」﹗汽車業者今聲明，已向YouTube提出檢舉，並強調韓影片已涉及侵害著作財產權，要求侵害人立刻停止侵權行為，同時將採取必要法律行動。

微電影叛‧初心由劉冠廷及蔡昌憲聯合演出，長度約6分30秒，希望向年輕人傳達「專業，做自己的主人」理念﹔署名kvenlin的網友，10月19日在YouTube發佈短片，長度兩分56秒，配有台語旁白。

內容提及在綠色政黨長期執政下，老一輩長者還是會持著情義相挺的心態「含淚投票」，這因素我們都能理解，我們更能體會有許許多多年輕人也因此不便、不敢輕易發聲、更不用說「用行動力挺」韓國瑜，呼籲年輕人支持韓國瑜。

網友同時發表「本人聲明」，強調本片無商業與營利用途，影片製作～內容是搜集youtube中影片及新聞片段編篡剪接而成，完全出自本人志願，非商業與營利用途﹔但若有侵權之爭端，本人將會將影片下架，再次感謝各位的厚愛，感恩！

經其他網友檢舉該影片涉嫌抄襲豐田汽車微電影「叛、初心」，汽車業者隨即發佈聲明，指出已向YouTube提出檢舉，並強調該影片已涉及侵害著作財產權，要求侵害人立刻停止侵權行為，同時將採取必要法律行動。

網友則質疑韓陣營怎麼又抄襲﹖還有網友提醒大家小心被罵「好噁心」！

和泰汽車公開聲明 TOYOTA 2018 微電影《叛‧初心》向年輕人傳達「專業，做自己的主人」的理念，鼓勵大家勇於追求自己期望的專業。微電影獲得觀眾熱烈迴響，4月上線迄今已點閱累積將近550萬次。 然經查有特定網友擅自重製、公開傳輸、改作為競選影片一事，本公司在此提出聲明如下： 一、本公司已向YouTube提出檢舉，未同意進行前揭影片之使用，此舉已涉侵害本公司之著作財產權，依著作權法第91條及92條規定，得處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金；且依同法第84、85條規定，侵害人除應立即除去侵害外，並應負擔損害賠償責任。 二、本公司促請該侵害人立刻停止侵權之行為，亦將採取必要之法律行動。 TOYOTA《叛。初心》微電影連結：youtube.com/watch?v=WiMQNlxecAA 和泰汽車股份有限公司 中華民國 一0七年 十月 二十四日

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