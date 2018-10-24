中央黨部前路權也被搶 李錫錕安慰姚文智：沒那麼嚴重啦

台北市長候選人李錫錕（見圖）搶到選前之夜北平東路、民進黨中央黨部前的路權，他還反過來安慰民進黨候選人姚文智「沒那麼嚴重啦！」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-10-24 19:01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府網路系統今凌晨開放市長候選人申請選前之夜路權，宛如大學生半夜選課。結果揭曉，國民黨台北市長候選人丁守中搶到凱達格蘭大道、無黨籍市長候選人李錫錕搶到民進黨中央前北平東路，民進黨候選人姚文智目前狀況不明。李錫錕的競選總部、選前之夜都插旗民進黨老地盤，他說：「我這是順理成章，我是比較安慰姚文智，沒那麼嚴重啦！」

談到丁守中申請凱道，李錫錕虧說，很訝異丁是不是要改變中央政權，總統府跟市政府差很遠耶、很怪！而丁申請多處路權，他也覺得像「春城無處不飛花」，好像在營造當選氣勢，但現在選民很冷靜；他也希望，大家平常心看待選前之夜，如果當晚還要搞花俏活動或驚天一跪，不是先進國家選舉應有現象。

對於搶到民進黨長期申請的北平東路路權，李錫錕說，他的競選總部就在北平東路、車子已經放在那裡，順理成章申請該處路權，「我是比較安慰他（姚），沒那麼嚴重啦！」希望姚文智平常心。

至於無黨籍市長參選人吳蕚洋則說，他希望改變選舉文化，不必要造成市民困擾，因此未申請選前之夜路權；因為有些人很討厭造勢活動影響交通，如果他當選市長，會幫大家辦聯合選前之夜活動。

此外，台北市政府前廣場路權也被申請，但截至目前為止，丁陣營、李陣營都表示並非他們申請，外傳申請人其實就是台北市長柯文哲陣營，但今下午柯競選辦公室都不願證實此事。李錫錕則酸，柯文哲從頭到尾沒風度，不敢勇敢承認申請哪裡的路權，鬼鬼祟祟，就跟不敢辯論一樣，柯何不勇敢說「我的總部就是市政府？」