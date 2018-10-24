澎湖縣五合一選舉 選委會公告相關選務時程

澎湖縣選舉委員會召開選務座談記者會，對外公告年底五合一選舉選務時程。（記者劉禹慶攝）

2018-10-24 19:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉，呈現參選爆炸情況，加上公投綁大選，計有5張選舉人票、10張公投票，澎湖縣選舉委員會初步估計，滿20歲選舉人票8萬6千多票、滿18歲合格公投票9萬票，先領選舉人票、再領公投票。

今日澎湖縣選舉委員會五合一選務記者會，由代理主任委員副縣長林皆興主持，率同監察小組召集人許文東、總幹事許啟川及各組組長，正式公告五合一選舉相關選務時程，澎湖縣設立116個投開票所，較上次選舉新增2所，分別為西衛由3個增加至4個、案山里則由1個增加為2個。

另外今年澎湖五合一選舉參選人眾，資格審查也較為繁複，其中登記馬公市代表第三選舉區候選人陳天后，因涉及選罷法第26條取消資格；另一位登記湖西鄉成功村長蕭天瑞，原因同條法令取消資格，但經候選人提出異議，向中央選舉委員會請示，因其是拿錢給人不符合貪汙要件，所以恢復其參選資格。

至於外界關心的澎湖百里侯之爭，7名戰將公辦政見會，澎湖縣選舉委員會也公告時間，分別是11月14日、11月20日下午2時在澎湖縣選舉委員會二樓禮堂，全程由地方有線電視直播，11月16日、11月22日上午9時重播；縣議員及鄉市長選舉則有9場次公辦政見會。