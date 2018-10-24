國民黨中常會他當烏鴉：彰化選情55波是警訊

彰化縣長候選人王惠美在行動中常會場，逐一與民眾握手致意。（記者張聰秋攝）

2018-10-24 18:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨行動中常會今天下午在彰化市的彰化縣黨部舉行，身兼中常委的彰化縣議會議長謝典霖諫言做「烏鴉」，一針見血道出彰化縣想再拿回藍天執政的隱憂，他說，彰化藍軍在綠色執政不佳的「利多」下，應該要有相對領先優勢，至今仍然無法如台中、高雄等縣市後來居上，目前民調仍是55波，對藍軍是選戰一大警訊！

謝典霖以彰化縣選民結構，道出近幾屆選舉綠營基本盤明顯已成長，他點出縣長候選人王惠美選戰規劃不佳，選戰組織、經費籌募、縣政白皮書撰寫和選戰文宣議題規劃，都不盡理想，更提醒候選人不能心存依賴，就想壯大藍軍氣勢，同時，點出綠營現任縣長魏明谷已快甩開膠著僵局往上揚。

謝典霖說，以往地方派系對立，影響藍軍團結，在前立法院長王金平主動協商下，雖已完成整合，可是後續仍須由候選人繼續加以深化並強化彼此間連結，不能有依賴的心態。

謝典霖表示，藍軍在台中、台南、高雄，一開始本來都是落後，但候選人能針對議題聚焦，掌握新聞脈動，用議題引導輿論，台中、高雄現在藍軍氣勢往上走，綠營相對往下，相較之下，彰化縣選情目前仍陷入膠著，綠營現任縣長魏明谷民調雖未領先，可是，在總統蔡英文和民進黨新潮流軍師利錦祥坐鎮下，從發放重陽敬老禮金到拆除二水碧雲禪寺「五星寺」，再加上平面文宣包裝行銷，網路名氣或民調都有攀升，加重國民黨候選人的負擔。

「爭取選民認同才是勝選王道！」謝典霖建議候選人提出政見應推微小具體且易達成，他舉例說，綠營推社福369，雖是變相買票卻相當管用，議會定期會本會期，他打算建議369敬老金改發消費券模式，同時達到社福目的和鼓勵消費、促進經濟循環。