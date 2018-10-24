安平大潤發傳月底熄燈 高思博再喊：經濟要「博起」

高思博表示，將與韓國瑜展開「南高合作，雙城雙贏」，打造南台灣發財圈。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-10-24 20:03

〔記者蔡文居／台南報導〕在台南安平已經20年的大潤發量販店驚傳10月底熄燈，國民黨台南巿長候選人高思博陣營今天再喊經濟要「博起」。高思博表示，要給人民過好生活的前提就是振興經濟，而台南和高雄不論在人文或地理上都屬於不可分割的共同體，因此與韓國瑜展開「南高合作，雙城雙贏」，打造「南台灣發財圈」。

高思博陣營說明，根據行政院主計總處的統計，去年台南每人每月消費支出1.88萬元，全國排第11名；每人每月可支配所得2.39萬元，竟比花蓮的2.57、苗栗2.44萬元還要少。台南在民進黨20幾年長期執政下，經濟一直沒起色。

經濟要「博起」，高思博說，市府執政者要思考的是該如何振興經濟，創造市民的富。首先，凍漲房屋稅，把政府亂收的錢，還給人民；其次，65歲以上長者，免繳健保費，幫長者年省近9000元。

至於市庫稅稅收哪裡來？高思博表示，方法是要發展經濟，透過市政府單一窗口，提升行政效率、便捷招商投資行政程序，打造台南自由市。設立南科溪北、汽機車零件園區、螺絲螺帽工具機園區，至少創造10萬個就業機會、200億元的產值，帶動週邊千億元商機，透過投資環境的改善、大力對外招商，政府至少可以獲得的稅收至少50億元，可以做更好的建設，而不是與民爭利。