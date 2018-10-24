柯P質疑小英社宅政策 府：早針對問題修法解決

2018-10-24 20:55

〔記者黃建豪、蘇永耀／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午主持台北市公安會報，提及包租代管政策成效不顯著狀況，柯文哲質疑，全台有60萬戶空屋，超過1年以上無人居住，「那蓋20萬戶公宅的理由是什麼？」「我跟小英（總統蔡英文）是同一組老師教的，只是我有發現問題，她沒有發現。」對此，總統府發言人林鶴明回應說，柯市長其實記錯老師講的了，台北市的年輕人居住壓力最大，希望柯市長一起加油。

對於總統蔡英文提出的8年20萬戶公共住宅政策，柯文哲曾認為，這和台北市政府計畫完全一致，中央與地方將持續攜手合作。但今年8月，台北市六張犁公宅開工動土典禮時，柯文哲曾改口稱「台灣一年有61萬戶（空屋），中央在講要蓋20萬戶公宅，實務上思考，有點怪怪的」，認為政策應該修改。

今天下午主持公安會報，柯文哲提及，台北市的包租代管效果很差，在台北市3萬多戶空屋中，只有400多戶願意託管，這不是只靠都市發展局就可以解決，還需要找稅捐稽徵處，用稅的方式來解決，要解決的是稅，如果沒有解決，那討論也沒用。

柯文哲接著說，台北市空屋有6萬多戶，超過1年以上沒人住的有3萬多戶，要再蓋公宅也是怪怪的，房子是用來住的不是用來炒的，而且他後來發現，全台灣空屋有60萬多戶，台北3萬多戶還算少，那公宅政策要蓋20萬戶以上是有問題的，「政府常常沒有解決真正的問題」。

柯文哲質疑，「全台有60多萬戶空屋，那蓋20萬戶公宅的理由是什麼？沒有道理，我和小英是同一組老師教的，只是好像我有發現問題，她沒有發現問題。」

針對柯的質疑，總統府發言人林鶴明表示，柯市長其實記錯老師講的了，政府的社會住宅政策很清楚，一直都是包含包租代管和直接興建，兩者加起來希望達到20萬戶的目標（政府直接興建12萬戶、包租代管8萬戶），柯市長可能不清楚政策細節，也藉此說明。各縣市都很努力在達成目標，讓年輕人可以減輕經濟壓力。台北市的年輕人居住壓力最大，希望柯文哲一起加油。

為了解決年輕人與弱勢者住的問題，林鶴明表示，政府一直以來和日、歐等先進國家一樣，以透過興建以及包租代管等方式來提供社會住宅。這也是為什麼朝野政黨去年會積極修法通過「租賃住宅市場發展及管理條例」，讓地方政府在推動包租代管業務上有更明確的法源依據，也讓房東加入包租代管更有誘因，來解決柯文哲口中的空屋問題。其中，也包含授權地方政府可以適當增減稅率來執行。

林鶴明說，今天柯文哲提出的解決方法，在中央修法時，早已經納入了（租賃條例第17、18條）。因此，認為柯市長今天應該是表達對中央政策的肯定。