柯丁商人節大會未同台 丁：聽說柯本來不來後來又來了

2018-10-24 21:05

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲與國民黨台北市長候選人丁守中今天下午到台北國軍英雄館參加商人節表揚大會，兩人一前一後錯開並未同台，媒體詢問柯文哲是不是故意錯開，柯回答，沒有啊，丁守中則說，尊重活動單位安排，聽說柯本來不來，後來又來了。

媒體詢問柯文哲，是否故意錯開？柯文哲簡短回答，沒有啊；媒體詢問丁守中，丁守中表示，台北市商業會安排他3點鐘到場，所以他們就3點鐘到，尊重主辦單位安排，是有聽說柯文哲本來不來，不過後來又來了。

丁守中參加大會前接受媒體訪問，針對地下賭盤不想估算姚文智和丁守中的票，直接估算柯文哲一打二，丁守中回應，地下賭盤專門在坑害我們一般民眾，相信他們的話就會受傷慘重，大家放心，他相信台北市民的智慧，相信大家的感受，這4年多來收入有增加嗎？公宅可以更容易抽到嗎？內湖交通解決了嗎？想清楚就知道未來4年給誰來做。

對於柯文哲被踢爆狂剪綵，有的工程還沒驗收就忙剪綵，丁守中說，柯文哲根本沒有政績，10月剪50個綵，很多都沒有完工弄虛做假，他說我們女孩子不化妝上街嚇人，柯文額政績卸妝後才真正醜的嚇人。

資深媒體人趙少康建議丁守中照三餐問候柯文哲，丁守中說，各方面好的建議都會接受，大家都提出正確的一點，柯文哲政績都是經過化妝美化。

郝龍斌說柯文哲公宅割稻尾，丁守中表示贊同，他說，柯文哲任內3年多到4年總共才完成2648戶公宅，全部都是郝龍斌擔任台北市長任內規畫發包執行，柯文哲就是割稻尾還罵前朝。

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