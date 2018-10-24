「羅謙」力戰韓網軍 雄中校友力挺

陳其邁（左二）為雄中校友，雄中後援會會長陳義永（左）力挺。（記者黃旭磊攝）

2018-10-24 16:43

［記者黃旭磊／高雄報導］自稱雄中生「羅謙」撰文「致高雄人」，拜託民眾不要受韓國瑜欺騙，文章於網路流轉，不少雄中校友力挺。

署名雄中學生羅謙撰文「致高雄人」，內容以4點歸納韓國瑜網路言論，包括民進黨什麼都沒做、又老又窮、北漂青年都是民進黨執政造成，對此，羅謙撰文反駁指稱捷運、公車及新通車的鐵路地下化、全台灣第一條輕軌都在綠營執政完成。

羅謙又指，民進黨把高雄從重工業城市轉型成綜合文化藝文且交通方便城市，愛河從臭水溝成城市綠廊，大東文化藝術中心、衛武營、新高雄車站、駁二藝術特區、總圖、高雄展覽館等建設都在20年內完成。

羅謙資料為天文社學生，對此，雄中校長謝文斌說，內文似大學生文筆，網路資料很多，可能是畢業校友撰文，手上並沒有天文社成員名單。

陳其邁為雄中校友，獲得陳其邁雄中後援會會長陳義永等廣大校友支持，陳義永指出，不認識羅謙，選舉操作打高空終回歸理性，雄中校訓為實事求是，究竟韓國瑜對於市政藍圖為何，請多提政見，若對高雄真有心，「萬一落選要不要定居高雄4年呢？」

陳義永表示，若對高雄有愛就長住深根，選民終會理性選出領導人。