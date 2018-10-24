1張魏明谷、黄文玲「握手」照 引爆彰縣長選舉「兩個女人的戰爭」

2018-10-24 14:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一張黃文玲跟魏明谷「手牽手」照片，引爆彰化縣長選戰「兩個女人的戰爭」！本月23日無黨籍縣長候選人黃文玲到彰化縣府，要求官員撤查「大統長基黑麥事件」，魏明谷現身，並與黃文玲握手，事後被對手解讀成「手牽手合力打王惠美」，還用P圖影射「黃文玲的哥哥在瑞士還要靠魏明谷幫忙」，暗諷黃文玲是魏明谷的打手，黃文玲認為，此圖移花接木，嚴重傷害到她的名譽，今到彰化地檢署控告王惠美及散佈P圖的劉惠娟涉及違反選罷法，意圖使人不當選及加重誹謗罪，並附帶民事求償1千萬元。

黃文玲此次參選，之前一直砲轟魏明谷，包括砲轟段宜康誹謗她，敗訴定讞卻沒吞小白球，又質疑魏明谷的風力發電花人民血汗錢，沒有效益，是「錢坑」，但在「無主捷運旗事件」後，黃文玲砲火對準王惠美，她質疑王惠美是大統長基的門神，當年為黑心燕麥涉嫌向縣府關說，昨天還與魏明谷一起開記者會，砲打王惠美。魏明谷及黃文玲在現場被記者要求「手握手」拍照。

結果昨天藍營的line群組出現「魏明谷與黃文玲手牽手」的P圖，上面還寫「我（黃文玲）哥在瑞士靠你們（魏明谷）幫忙了」、「但是妳要出來幫我當打手」，還有一句「縣長、我們還有東廠可以幫忙」。

黃文玲今到彰化地檢署控告王惠美及縣議員劉惠娟，她說，這張P圖在國民黨20全黨代表的line群組內流傳，上述對話均為捏造，散佈者包括王惠美競選總部的核心幹部劉惠娟（國民黨縣議員）。

黃文玲出示該群組的line對話，劉惠娟寫道「為何黃文玲最近砲火這麼猛烈，盡全力在抹黑對手，甚至前往彰化縣政府演了一齣好戲，兩位縣長候選人這一搭一唱，這場雙簧可真是前絕後的景象」、「黃文玲的哥哥在三個月前被派駐到國外當瑞士代表」、「黃文玲為了感謝民進黨對哥哥的牽成與支持、淪落到出來當魏明谷打手」等文字。

黃文玲說，上次縣長選舉，自己被段宜康抹黑成國民黨的打手，這次則被藍營抹黑成魏明谷的打手，王惠美跟段宜康有什麼不一樣？

黃文玲表示，她無黨籍無包袱，「打藍打綠都準備好了」，對手的對話内容完全憑空杜撰，她一定會告到底，絕對不會向抹黑造謠的人妥協。