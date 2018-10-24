議員選將率住戶 反對「社會亂源」立法院遷到成功嶺

2018-10-24 15:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院遷建案時常被討論，烏日更是被建議的地點之一，對住在成功嶺的住戶而言，根本是晴天霹靂，第三選區市議員候選人張正興今天率領多位成功社區的居居表達反對的立場，更建議轉型為觀光專區，並且在現場展開反對的連署活動。

立法院遷建的議題，多年來不斷，有人不但建議遷到台中市，甚至位在烏日的成功嶺被建議為遷建的地點之一，引發成功嶺附近住戶強烈的不滿，因為立法院時常有人抗議，把立法院遷到烏日，等於是把紛亂遷到烏日，打破一向寧靜的社區。

第三選區（烏日、大肚、龍井）市議員候選人張正興今日率領多名成功嶺附近居民在成功社區休閒廣場召開記者會及說明會，表達反對的立場。

張正興表示，立法院多抗爭，成功社區的民眾不歡迎「社會的亂源」立法院遷到成功嶺，打擾到社區居民的安寧。

張正興表示，他建議可將成功嶺轉型觀光專區，像高雄衛武營轉型為國家級藝術中心；新北市樹林區的建國營區，轉型為秀泰影城百貨公司及樹林藝文行政中心，另一個新北市樹林區的光華營區，已由一家上市公司得標進駐。

為表達住戶堅定立場，張正興在會中同時展開連署活動，他表示，會將連署結果送交林佳龍競選總部，表達地方心聲，甚至也願意和林佳龍針對成功嶺未來發展公開辯論。

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