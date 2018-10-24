首場南市長辯論將登場 高思博：換掉T-Bike改用Ubike

2018-10-24 14:12

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天（24日）表示，十分樂見成大學生將於27日舉辦的第一場台南市長候選人辯論會，從公民提問票選可以看出年輕人最關切的問題還是治水、性平及台南的交通亂象等問題，民間主辦辯論將成為主流、在野的力量不容忽視。

高思博表示，市府用納稅人的血汗錢貼補T-bike每年2000多萬元的虧損，因此他主張換掉連年虧損的T-Bike，改用更受市民喜愛的Ubike，才能讓市府服務市民的本意真正落實；另外，他將提出Taxi Go系統，解決偏鄉區與區之間的交通問題，讓台南人享有直轄市市民應有的生活品質。

關於治水議題，高思博表示，除提出「海綿城市」的規劃方向外，還將邀請著名治水專家、前內政部長李鴻源成為就任市長之後的治水顧問，關於治水「民進黨中央政府不做的，讓高思博先來做」。

在性平議題方面，他強調維護傳統家庭價值的重要性之外，更主打「女性力量」，將在台南營造一個對女性友善、重視職場女男平等，實質提升婦女社會、經濟地位、可以為年輕女性培力的城市。

至於台南的交通亂象，高思博表示，這包含路平、停車及偏鄉運輸問題，溪南、溪北交通不便，是台南鄉親長期的痛，年底選上市長後，一定要讓原縣區和市區間的交通達成一小時生活圈；至於停車及路平問題，將成立公有收費停車場基金、全面重新規畫停車位；提高道路鋪設品質等級、建置即時回報監控專案養護系統，還給台南人一個安全可靠的用路環境。