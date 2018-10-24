不滿捲入鎮長選戰漩渦 恆春區漁會要候選人慎言

恆春區漁會開記者會要候選人慎言，勿利用選戰抹黑漁會。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-24 13:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長選戰激烈，許多社團及人民團體都容易被貼上特定支持的標籤，恆春區漁會近期飽受候選人以不實指控攻擊的事件，今天特別召開記者會，強調漁會只為漁民服務的立場，呼籲候選人勿為選舉「明朝劍斬清朝官」胡亂抨擊。

漁會總幹事陳靜君指出，恆春區漁會服務範圍包含恆春、車城、滿州及牡丹，不該淪為恆春鎮選舉抹黑工具，以遭抹黑的漁船用冰及後壁湖商圈為例，透過各級民代協助，屏縣府及農委會已經核定數百萬修繕經費，目前用冰供應正常外，價格更從200元降至150元；商圈內的店家也穩定做生意超過半年，中國十一長假時更是人潮滿滿。

「歡迎候選人到漁會了解，不要紙上談兵、鍵盤捕魚！」恆春區漁會理事長陳瑞木表示，漁會長期受到立法院長蘇嘉全、縣長潘孟安、立委蘇震清至縣議員陳文弘、張榮志、李志偉等各級民代幫忙，都是為了漁民的權益打拼，張榮志議員固然特別支持漁會，但漁會是獨立的人民團體，有完整理監事會，只為全體漁民服務，非特定候選人能操控。

陳瑞木也憤怒強調，希望各級候選人體會漁民與海搏鬥的辛酸無奈，不要像溫室裡的花朵，批評前實地了解詢問、查明真相，不要抹黑漁會工作人員長期的努力，畢竟選舉是一時的，不要影響漁會運作，「如再有類似抹黑指控，一定提告到底。」