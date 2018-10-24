彰化人喝的水極差 環團籲：不簽救水承諾投廢票

縣長候選人洪敏雄（中）行動挺救水。（記者張聰秋攝）

2018-10-24 13:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣的自來水飲用水質極差，多個環保團體今在縣府廣場前發聲、喊口號，要求縣長候選人正視水質問題，簽署「我要安全飲用水」政策承諾簽署書，將來當選必戮力捍衛彰化縣民飲用水安全。5位候選人有3人已簽署，尚有2人未簽署，團體醞釀將對不簽署的候選人發起投廢票動作。

台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會、彰化縣環境保護聯盟，共同提出救救彰化的飲用水的訴求，4項內容為1公告彰化縣飲用水取水口一定距離、2追究工業廢水流向，查緝將工業廢水注入地下之不法行為、3加強守護農地及彰南或地下水尚未受嚴重污染地區，絕不在這些地區設置工業區、4公告彰化縣國土計畫之前，針對前述3項，再審慎檢討國土功能分區之劃設。

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧說，環保署訂定自來水水質標準寬鬆，怪不得水公司每次都敢跟她拍胸脯保證，百分之百水質合格，檢驗數據會說話，彰化淨水場水質檢驗數據，不論是總鹼度、硫酸鹽、總溶解固體、總硬度等等，與台北市相比，檢驗數字都差台北市好幾級，台北人可以喝到比彰化人更乾淨的水，縣長魏明谷不管，立委王惠美也不管，叫選民選舉怎能投的下去？選民要有認知，彰化人長期喝極差水質的自來水，讓人嚥不下去這口怨氣。

吳麗慧表示，彰化縣水質差，使得加水站只增不減，她家裡淨水器開銷費用，2年就已花掉6萬多元，跟她一樣，須要額外再花錢買水喝，實在很多。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，不單飲用水會影響民眾健康，洗澡水也攸關，環團會針對不簽署承諾書的候選人發起投廢票動作，今天公布已經簽署承諾書的候選人，希望能給縣民做選前投票指南。

至今天中午為止，已簽署承諾書的縣長候選人有洪敏雄、白雅燦、黃文玲，洪敏雄和白雅燦現身，行動力挺環團，無黨籍縣議員候選人葉繼元、黃文玲競選總部副執行總幹事陳振訓也參加，葉繼元說，水和空氣都攸關民眾健康，喝下的每一口水質安全更不可輕忽。

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