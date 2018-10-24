假新聞擾亂選舉 警政單位共移送40件偵辦

2018-10-24 12:38

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一選舉進入倒數階段，但假新聞到處流竄干擾選舉，警政署刑事局主任秘書莊定凱今天表示，目前中央與地方警政等單位共受理64件，移送40件偵辦，查獲IP位置位於美國、新加坡，不過目前尚未查獲來自中國發動的假新聞。

莊定凱今天在內政部召開記者會，說明加強查賄制暴等情形。莊定凱表示，距離九合一選舉倒數1個月，為淨化選風，內政部日前已要求警政署及各警察機關加強查緝非法槍彈、選舉賭盤、檢肅黑道幫派及偵辦賄選暴力犯罪。

他指出，截至22日止，警察機關已移送地檢署偵辦賄選及選舉暴力案件共276件814人。在選前最後階段，各警察機關將持續全力動員積極查察，給民眾安全、純淨的選舉空間。

被詢及假新聞、假消息影響選舉，莊定凱表示，警政署刑事警察局結合偵查科、科技研發科、偵查第九大隊成立專責小組，目前刑事警察局受理7件，移送4件；各縣市警察局受理57件，移送36件。

他說，只要有民眾報案，第一線的分局受理後，各縣市會加強查緝IP。若重要且敏感或中央層級的案件，刑事警察局專責小組，會以偵九大隊為偵查主力，全力查緝。警政署有決心處理假新聞問題，包括境外，會於第一時間啟動偵查。

不過，他說，目前查獲的IP位置是在美國、新加坡。如果有簽署司法互助協議，就會透過司法互助來協查，或透過國際警方、駐外聯絡官等方式，情資交換來做互動與溝通。

內政部表示，在選舉最後階段，將持續要求各警察機關藉由公正的執法、賄選情資的多方蒐集、有效的查賄及暴力防制措施，全力營造和平及民主的優質選舉環境。