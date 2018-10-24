相信你的眼睛！ 資深音樂人紀華朗：高雄沒有又老又舊

2018-10-24 12:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕屹立高雄27年的藍色狂想音樂派餐廳，創辦人紀氏兄弟的大哥紀華朗，今在臉書發文挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，他強調「相信你的眼睛，高雄沒有又老又舊。」

紀華朗昔日是為鍵盤手，鍾情藍調及爵士樂，二弟紀華麟熱愛音樂製作，曾獲第20屆金曲獎流行演奏類最佳作曲人。兩人創立的藍色狂想音樂派餐廳，是高雄老字號的音樂PUB，經常邀請楊培安、康康、黃小琥、彭佳惠、蕭煌奇、戴愛玲等知名藝人登台獻唱。

紀華朗今天透過臉書說，他不懂只要超過40歲以上的在地高雄人，明明在這20年來，都有感高雄的轉型改變，有了新的風貎，而對於韓國瑜利用網路網軍所塑造出「這麼不堪的高雄」的選舉操作，卻都噤聲不提，不起身反駁⋯包括他自己。

紀華朗表示，好友常告誡他，「開店」又是「音樂人」的角色，應該像和尚一樣，不可參與政治。但他仔細思考良久，實在無法學聰明的生意人，不表態或兩邊靠呀！

紀華朗強調，站在音樂人的角度觀察，他選擇支持願意公開承諾，推動改善對於高雄流行音樂人所提出的8項訴求，以及代理市長半年期間內，用3個月的時間打開「港市合一的圍籬」，塑造「亞洲新灣區」的陳其邁。

他說，就在陳其邁拆除圍牆後，才得以開始發展的腹地，包括流行音樂中心、旅運大樓等。圍牆的拆除，象徵「從戒嚴變成開放的時代意義」

紀華朗說，太陽西落時，特別去「海洋流行音樂中心」 的周遭的港邊逛逛，只能說真的跟以前記憶中的樣貌完全不一樣了，好像置身高度發展的國外一樣，好美！他強調「相信你的眼睛，高雄沒有又老又舊。」