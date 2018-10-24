議員開直播總質詢 要求苗縣議會議事透明

2018-10-24 12:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒，於今天議會總質詢，透過個人臉書直播方式，再次提出議事透明訴求，希望長期被人詬病的苗栗縣議會能儘速達到議事直播、分組審查會錄影錄音公開等，讓民眾了解縣政；對此，苗栗縣議會秘書長林來居表示，將配合內政部法規，於2020年起開會全程直播。

陳光軒說，苗栗縣議會因長久以來沒有直播，在歷年公民監督國會聯盟評比，議事透明度往往是敬陪末座，他認為議事透明，將有助民眾了解縣政，且議事越透明，議員問政越認真。

陳光軒也認為，苗栗縣年度總預算已長達24年分文未刪，這也與議事不透明有極大的關連，也導致縣府如今負債超過600億元。

陳光軒指出，議事透明，除議會直播，分組審查也應透明，並將開會的錄影、錄音放上縣議會網站，供民眾點閱。

林來居表示，內政部部務會報已通過「地方立法機關組織準則」第25、30條修正草案，規定地方議會及代表會，應於會議前將會議議程資訊公開於網路。各縣市議會的大會實況，應透過網路或電視全程直播，而大會及委員會也應全程錄影，並於15天內在網站上公開。

林來居表示，這2條修正條文將於2020年1月1日起施行，縣議會將配合辦理，多年來，議會也著手研議，估計費用約300萬元。