400萬冷氣維修費被刪減 婦聯會：長期正常運作的經濟考量

2018-10-24 12:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會自財產遭黨產會凍結後，支用都須報黨產會同意，日前婦聯會報支冷氣維修費400多萬元，但被黨產會砍剩250萬元，婦聯會對此表示，冷氣壓縮機運作已超過10多年，有跳機風險，400多萬是長期正常運作的經濟考量，250多萬僅能治標，後續還可能後續再故障將衍生更多維修費用。

婦聯會發布聲明指出，美齡樓自民國94年啟用，已經有14年的時間，內部有3台冷氣機，每台有2組壓縮機，從去年開始陸續出現啟用異常、跳動與壓縮現象，隨時可能有跳機風險，經過廠商檢測後均須立即修復，否則繼續磨損可能無法修復。

婦聯會說，據此檢測結果，3月的時候向黨產會申請動支404萬5650元整修保養費用，內容包括修繕故障機器、並維持其他機器能夠長期正常運作的經濟考量及報價，但黨產會故意延宕相關動支討論，7月時壓縮機又有故障狀況，多次再向黨產會提出需求，才逕行要求維修廠商提報治標性維修即可，將4台壓縮機核心校正刪除後，報價降至250萬元。

婦聯會認為，雖然維修冷氣費用降到250萬元，但治標性維修讓其他壓縮機仍有跳機風險，一旦故障將衍生更多開支，將遠非原來400多萬完整維修計畫報價經濟實惠，並重批黨產會一意孤行。

相關新聞請見

獨家》禁婦聯會浮濫報價 黨產會大砍百萬冷氣維修費