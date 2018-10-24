深澳電廠環評，環保署今天公告廢止。圖為深澳電廠完工示意圖。（台電提供）

2018-10-24 12:05

〔記者劉力仁／台北報導〕行政院長賴清德11日在立法院答詢時宣布停建深澳電廠後，環保署上週五收到經濟部轉送台電公司申請的廢止深澳電廠環評申請，昨天上午邀請相關機關至深澳電廠預定地現勘，確認現場無開發行為，今天公告廢止深澳環評。

民國95年深澳電廠環評通過審查，但未開發，去年重啟此一計畫，今年6月28日通過環差審查，引起軒然大波，10月11日行政院長賴清德在立法院答詢時宣布停建深澳電廠後，環保署於10月18日收到經濟部轉送台灣電力申請廢止「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書」、「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告暨變更審查結論」。

環保署昨天邀請經濟部、能源局、台電、新北市政府環保局、國營會等相關機關至預定地現勘，確認現場無進行開發行為，將儘速辦理公告廢止作業；環保署表示，因現場沒有開發行為，所以後續行政處理程序相對單純，今天完成行政程序，公告廢止。

根據環評法相關規定，環保署公告深澳案環評廢止之後，此案告終；日後深澳如果有開發行為，必須以全新的環評案送環評大會審查。