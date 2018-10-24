太平洋島國領袖計畫結訓 美國肯定台灣專業貢獻

2018-10-24 11:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天舉行第6屆「太平洋島國青年領袖培訓計畫（PILP）」結訓典禮。美國在台協會處長（AIT）酈英傑（William Brent Christensen）出席致詞，高度肯定台灣籌辦培訓活動、與太平洋島國分享發展經驗，「沒有比台灣更好的夥伴」，並重申美國對太平洋地區的承諾與發展願景。

PILP由美國國務院倡議，並由我外交部外交學院與美國夏威夷東西中心合作辦理，自2013年起，每年分別在東西中心及外交學院進行共約3個月的青年領袖培訓，第六屆計畫今天舉行結訓典禮。第6屆PILP學員來自帛琉、斐濟、萬那杜、新幾內亞、東加、吉里巴斯、大溪地、吐瓦魯、西薩摩亞、馬紹爾群島、索羅門群島與諾魯等地，共計22位青年領袖。

計畫課程配合聯合國永續發展目標（SDGs）及太平洋島國關注重點議題，包含氣候變遷、綠能、環保、衛生福利、農漁業、經濟發展、災害防治、教育、性別主流化、文化傳承及原住民等議題，並透過各項講座、拜會及參訪，深化學員與台灣的互動及交流。

外交部常次劉德立出席典禮致詞說，PILP已逐漸成為區域中最具代表性的領袖培訓計畫之一，也充分彰顯台灣推動強化太平洋島國地區永續發展能力建構的決心。

酈英傑則首先感謝外交部與東西中心籌辦此培訓計畫，因為在機會與挑戰不斷出現、相互依存的世界中，這樣的計畫擁有前所未有的重要性，尤其島國青年領袖們，比任何人都了解我們需要共同應對這些挑戰。

酈英傑在致詞中高度肯定台灣，辦理此類培訓、為太平洋島嶼國家提供機會，美國認為「沒有比台灣更好的夥伴」；台灣不只在經濟、社會、公衛、教育與環境等廣泛領域上是領先者，解決許多挑戰，「更重要的是願意分享經驗」，也因此美國和台灣自2013年建立「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，在場大部分國家也參加了相關計畫。台灣使來自世界各地的專家與領袖聚集一起，分享並推廣重要的實踐與經驗，此舉也展現了領導力，希望這樣的聯繫網路持續下去。

酈英傑也在此場合向太平洋島國領袖重申，美國本身就是太平洋國家，印太戰略是美國對於保護自由市場、培育良好治理與促進區域穩定的承諾，透過與印太地區的合作夥伴關係，美國將持續與太平洋島嶼合作，共同應對環境挑戰。

帛琉大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）、索羅門群島大使王哲夫（Joseph Waleanisia）、諾魯大使簡慈珠（Chitra Jeremiah）、吐瓦魯大使凃莉梅（Limasene Teatu）等太平洋使節今亦出席典禮。

PILP自2013年至2017年的5年間，已經培育122位島國青年領袖，去年外交學院並與東西中心續簽為期5年的合作備忘錄，規劃自今年至2022年繼續培訓102位青年領袖。