陳致中總部晚會 勇哥：阿扁和陳其邁、黃偉哲可能同框

2018-10-24 11:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語今預告，陳致中28日競選總部成立晚會，陳其邁、黃偉哲、阿扁可能同框，呼籲親愛的「阿扁們」不見不散。

坊間流傳10月28日陳致中競選總部成立晚會取消，新勇哥物語今強調，經向陳致中服務處查詢，證實是空穴來風，純屬謠言，並質疑難道又是中國共產黨第五縱隊搞鬼？還是有人不希望看到阿扁出席盛會？或是有人在破壞陳其邁、黃偉哲與阿扁的可能同框？

勇哥物語轉述阿扁說法，邀請諸位鄉親父老兄姐、親愛的「阿扁們」，參加10月28日、陳其邁、陳致中聯合競選總部成立晚會。