第二屆高市議會閉幕 議長康裕成：議會沒愧對市民

2018-10-24 11:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第二屆第八次大會今閉幕。高市議長康裕成表示，市議會一直努力成為優質議會，以獲取市民信賴，並且成為城市進步的力量﹔她同時強調，66位議員沒忘記4年前競選初心，並已圓滿達成託負、沒有愧對市民的期待。

康裕成同時感謝全體議員、市府團隊的合作，一起為市政建設打，期待第三屆議會再碰面。

康裕成引述議會統計，4年內共完成市府提案1090件、報告案376件、法規案（含議員法規案）55件、議員提案4872件、有關機關提案4件、人民請願案2件﹔其中議員提案4872件，比上一屆3060案增加1822件、增幅超過50％。

她也特別列舉多項重大法案，凸顯議會對市政建設的努力成果，包括高雄市新草衙地區土地處理自治條例、高雄市既有工業管線管理自治條例、高雄市環境維護管理自治條例、高雄市動物保護自治條例、高雄市綠建築自治條例、高雄市除草劑管理自治條例、修正高雄市食品安全衛生管理自治條例、高雄市共享自行車發展管理自治條例。

此外，議會在議事透明度、議事效率、節能減碳層面也有具體效益，單單節省臨時會次數就省下六千多萬元。

議會今同時為13位不連任議員舉辦感恩活動（53位尋求連任），分別為李長生、張文瑞、翁瑞珠、林瑩蓉、黃石龍、周鍾㴴、沈英章、鄭新助、蕭永達、顏曉菁、羅鼎城、王聖仁、徐榮延。