深澳環評最快今廢止 朱立倫：希望是永久

2018-10-24 11:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德日前宣布停建深澳電廠，環保署預計最快今天撤銷環評結論，全案宣告中止。新北市長朱立倫表示，希望環評的廢止是永久的。

朱立倫今天上午出席新北市績優清潔隊員表揚活動，媒體詢問，是否擔心深澳電廠案選後又重啟環評、死灰復燃？

朱立倫回應，深澳案的過程外界都有很多批評，他不再重複論述，行政院已經宣示用觀塘換深澳，並強調台灣不缺電，如果再有任何改變，所有市民不可能接受，「我寧可認為這次環評的廢止，應該就是永久的。」