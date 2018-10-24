台澳聯手對抗中國假消息 吳釗燮：台灣垮台將引發骨牌效應

外交部長吳釗燮說，民主世界類似的擔憂愈來愈多，澳洲和其他西方國家希望借鑑台灣的經驗，了解中國相關影響、干預的行動。（資料照）

2018-10-24 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對台灣打壓用盡各種手段，試圖分化台灣人民，就連澳洲政府也注意到類似的行動。外交部長吳釗燮說，民主世界類似的擔憂愈來愈多，澳洲和其他西方國家希望借鑑台灣的經驗，了解中國相關影響、干預的行動。

吳釗燮最近接受《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）專訪時表示，民主國家應該加強合作，打擊北京的策略，且認為亞洲國家在保護台灣方面有利害關係，因為一旦台灣政權垮台，將會引發骨牌效應，導致其他亞洲國家一個接一個被攻克。

吳釗燮指出，中國長期以來一直企圖利用「銳實力」（Sharp power）來影響分化台灣人民，而且觀察到澳洲現在似乎也在處理類似的行動。吳釗燮說，台灣和澳洲應該互相交流、相互學習經驗，以便台澳能夠以協調的方式處理中國施壓行動，而且他注意到澳洲政府最近也在打擊外國的干預和影響力。

台灣和澳大利亞消息人士告訴《雪梨晨鋒報》，指外交和情報官員正在密切關注中國在台灣的可疑活動，將其視為中國行動的「試驗場」（testing ground）。

《雪梨晨鋒報》引述政府官員和分析人士表示，中國直接入侵台灣的國內政治，透過網路上假消息和「假新聞」，招募商業和軍事人物，以及向親北京政客們匯集資金來分裂和混亂台灣。

「台灣是一個成熟的民主國家。」吳釗燮說，中國想要淘汰的也是民主，因此對於這個地區的其他國家，如果台灣不能完好無損，若台灣被中國拿下，其他國家將被中國一個接一個攻克。

面對中國企圖威脅以武力奪取台灣，吳釗燮表示，政府正在模擬各種情況，從全面入侵台灣到隱密的行動，包括網路戰、假消息和經濟戰，中國正在實踐這一目標，尤其是利用「銳實力」，企圖分化台灣社會。