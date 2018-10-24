中選會公告10個公投案綁大選 大學生加入選務工作

中選會主委陳英鈐今張貼全國性公民投票第7案至第16案投票公告。（記者羅沛德攝）

2018-10-24 11:31

〔記者李欣芳／台北報導〕今年年底共有10案公投綁大選，外界關心投票是否能夠順利進行，中選會主委陳英鈐今天上午表示，為讓民眾可以監督投開票過程，讓大家可信賴，目前規劃先投9合1選票，再投公投票，開票也是同樣順序，特別是公投投票共三票匭，第一票匭會投7、8、9案；第二票匭會投10、11、12案；第三票匭則是13、14、15、16案，開票時會先開一票匭，先分案後再逐張點數、唱票開票，希望大部分投開票可以順利在午夜前完成。

由於11月24日九合一選舉投開票當天選務工作繁忙，傳出投開票所招募不順，除了公教人員擔任選務工作人員之外，中選會已透過地方的公所招募大學生加入選務工作。

陳英鈐表示，投開票選務人員只要具有國民身分都可以報名，他也鼓勵大學生來參與選務工作，不過不會針對特定族群來做招募；至於外界疑慮找大學生投票有降低投票率的問題，他說，選務人員與工作人員可以在戶籍地與工作地兩邊擇一投票。

陳英鈐表示，投開票所工作人員招募狀況每週公開一次，目前規劃一半是公教人員、一半是非公教人員，政院同意參加投開票工作者可以補休兩天，並增加工作費，所以招募狀況有改進。

中選會今天由陳英鈐正式張貼10個公投案的公告，這10個公投案包括國民黨提出的反空污、反深澳、反核食公投，下一代幸福聯盟提出的愛家3公投、婚姻平權2項公投、東奧正名公投、以核養綠公投。

陳英鈐指出，全台灣1588個投開票所在9月就已經決定，但公投案昨日才確定共有10案與大選一起舉行，整體投票動作多，所以中選會也已經製作宣傳影片與動畫，未來會向民眾宣導，開票過程民眾都可以監督，現場也可錄影，這次投開票過程與2014年投票相同，希望大部分投開票可以順利在午夜前完成。