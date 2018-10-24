宗教基本法惹議 民團籲撤案

2018-10-24 11:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院內政委員會原訂今將審查「宗教基本法草案」，卻因內容爭議過大，朝野立委接連表態，提案人、前立法院長王金平同意撤簽。多個民間團體與民進黨立委尤美女今接連召開記者會表示，此修法版本使宗教凌駕憲法、司法、民法等民主國家基本法治，宗教公益事業恐成投資公司，但法院卻不能管，呼籲提案的四位立委立即撤案，並公布相關遊說團體名單。

民進黨立委尤美女今與多個跨環境、人權、教育、性別的民間團體共同召開記者會發表聲明。聲明表示，根據大法官釋字第490號所揭示的意旨，宗教自由的本質，其實是信仰的自由。例如人民可以自由選擇是否信仰任何宗教、是否參與宗教活動；國家也不得獎勵或禁止特定宗教，或對人民的信仰給予差別對待。然而，這並不意謂信仰自由即高於其他基本人權的保障，也不意謂國家應給予宗教團體優於一般法人團體的特權。因爲「宗教信仰自由」及「宗教團體的管理」並不相同，法律所課予一般法人團體的責任與義務，除非有嚴重侵害信仰自由本質的情形，否則宗教團體仍應遵守，給予過度保障反而有侵害其他基本人權之嫌。

聲明強調，目前以「基本法」為立法模式的現行法律，例如《客家基本法》、《原住民族基本法》、《教育基本法》、或《環境基本法》等，此種立法模式的選擇，主要著眼於保護易受侵害的族群，或是促進國民永續生存發展等重要價值的考量。而以我國社會現況而言，宗教團體並未有受國家迫害的狀況，而部分宗教團體甚至掌握大量社會資源、資力富可敵國；因此，在立法上實無透過基本法給予特別保障的正當基礎。

聲明呼籲四位提案的立委，王金平、黃昭順、馬文君、林岱樺，應立即撤回本案，同時公布相關遊說團體名單。