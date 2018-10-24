控張博雅幫候選人助選 段宜康要求監院送紀律委員會

民進黨立委段宜康今天出示監察院長張博雅幫嘉義市議員候選人助選的照片，他強調，監委應超越黨派，不能幫公職候選人助選，要求監察院把張博雅送紀律委員會處理。（記者鍾麗華攝）

2018-10-24 11:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀請監察院專案報告，民進黨立委段宜康在質詢時出示監察院長張博雅幫嘉義市議員候選人助選的照片，他強調，監委應超越黨派，不能幫公職候選人助選，要求備詢的監察院秘書長傅孟融把張博雅送紀律委員會，讓傅孟融一時語塞。

段宜康表示，如果監委基於私誼，到候選人家裡加油打氣，這是人情世故，不會被當成助選，但是如果是公開行程，到競選總部與候選人拍照，這是公開表態。依照「監察院監察委員自律規範」第二條規定，監委依法行使職權，應超出黨派，保持中立，不得為公職候選人助選。

段宜康指出，監委在社會有民望，尤其監察院長張博雅大家都認識，在嘉義市也有影響力，助選行程還不只一個，張博雅幫嘉義市議員候選人戴寧助選，還到另一個候選人的場子，雖然張博雅在拍照時沒有用手比出候選人號次，但其他人都比出「四」。

段宜康說，監委如違反紀律規範，監察院可要求促其注意、警告、以口頭或書面於院會時道歉，或是依法彈劾；他認為，雖然張博雅不到彈劾的程度，但張博雅應該要道歉，他要求傅孟融在審查監察院預算前，把張博雅送紀律委員會處理。

傅孟融原本回答，紀律規範原則要遵守，但知道段宜康檢舉的是張博雅後，又改口說，這算不算為公職候選人助選、是否違反自律的情形，要紀律委員會認定。被追問是把張博雅送紀律委員會，傅表示，紀律委會執行秘書是人事主任，不是他。