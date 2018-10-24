美2神盾艦穿越台海 專家：目的是嗆中國挺台灣

美國政府22日再度派出兩艘軍艦由南向北航經台灣海峽，同一時間，美國航空母艦「雷根號」（見圖）也在台灣東部的太平洋海域北上。（歐新社資料照）

2018-10-24 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府22日再度派出2艘軍艦航經台灣海峽，同一時間，美國航空母艦「雷根號」，也在台灣東部的太平洋海域北上。美國官員透露，過程中有多艘中國軍艦尾隨美艦，但都保持安全距離，並強調這是依據國際法「例行經過」。對此，資深軍事記者吳明杰表示，美方這戰略目標就是「嗆中國！挺台灣！」。

吳明杰23日在《鄭知道了》節目中表示，美國政府這次派軍艦航經台海，除了要向中國彰顯台海與南海自由航行一樣，最重要的目的是，希望將台海維持「國際水道而不是中國內海」。他強調，美國派出2艘軍艦航經台海，可以用6個字來形容這次戰略上的政治的意義，那就是「嗆中國！挺台灣！」

吳明杰指出，美軍這次派出提康德羅加級安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam CG-54），與伯克級柯蒂斯．威爾伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur DDG-54），其中提康德羅加級艦比美軍上次所派的2艘伯克級的火力還要強上許多，此舉可看出，美方這次的行動有「升級」的意味。

吳明杰認為，這一再顯示美方對於要威嚇的目標，他的態度就是更加強硬，而這次來的2艘美艦過去都曾和解放軍有過近距離對峙的經驗。