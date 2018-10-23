曾陪普悠瑪日商拜會馬英九？ 楊進添：完全與事實不符

民進黨副秘書長徐佳青今天上午在廣播節目上指稱，前外交部長楊進添（見圖）在馬英九政府時期，曾經陪同日本住友商社社長拜會當時的馬英九總統，楊進添晚間聲明澄清說，徐佳青所言完全與事實不符。（資料照）

2018-10-23 20:42

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨副秘書長徐佳青今天上午在廣播節目上指稱，前外交部長楊進添在馬英九政府時期，曾經陪同日本住友商社社長拜會當時的馬英九總統，事後還以外交部長名義，把談話內容發文給其他機關，1個月後台鐵對於普悠瑪號的採購規格就改變了，楊進添晚間聲明澄清說，徐佳青所言完全與事實不符。

楊進添說，普悠瑪列車事故造成重大傷亡令人痛心，事故發生原因尚在調查中，在真相尚未釐清前，部份人士過度政治聯想、含沙影射，試圖移轉焦點、混淆視聽，甚為遺憾！

楊進添指出，當年住友商社社長拜會馬英九時，並非由他陪見，當時他並不在場，而且通常總統接見外賓的談話，如果內容非外交部主管業務，外交部陪見的承辦單位會函轉談話記錄給相關部會參考。

楊進添並指出，徐佳青所稱外交部的發函，並不是由他直接判行，而是依分層負責規定授權業務主管決行代為判發，當時事由亞東關係協會主管的同仁代為決行出去。

楊進添說，總統接見外國企業家，通常都只談歡迎他們到台灣投資，協助台灣經濟發展等大原則，不會碰觸細節，這些情況過去他已多次澄清，沒想到此刻又被昧於事實提出，動機令人質疑。