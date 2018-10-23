王金平總質詢壓軸 倡兩岸和平協議

2018-10-23 21:06

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今天進行總質詢，前立法院長、國民黨立委王金平排定壓軸上台質詢，照其往例並未對行政院長賴清德提問，而是發表30分鐘演說，王金平在質詢中提及，這一代必須負責地簽署一個協議，建構兩岸一個和平穩定的架構，以時間、智慧、機遇解決兩岸存在的問題。

王金平在質詢稿一開始提及轉型正義議題，以南非前總統曼德拉為例，強調政府應以曼德拉為師，相信和解，寬容的力量，勝於鬥爭、報復，國家才會團結，呼籲政府要用智慧、耐心、誠心化解藍綠惡鬥、社會衝突﹔化解黨派紛爭、化解社會分歧對立，只有團結台灣才有未來的願景。

王金平也指出，美國司法體系200多年來，藉著大法官一件又一件公正、合理、合法、合憲的判決，累積人民對大法信心，但二次政黨輪替後，大法官某些裁決，非但遏止不了紛爭，安定不了政局，反而一再折損大法官的公正性，人民的信心，正在崩解中。

王金平最後提及台美中三邊關係及兩岸關係，王金平提到，兩岸都願意以談判代替對抗，卻都設下堅持不退讓的前提，兩岸實力差距日漸擴大，人民已感受到來自大陸愈來愈大的的促統壓力，不論誰執政，都改變不了事實與趨勢，充分討論統獨利弊得失的時機，已經悄然來臨。

王金平說，應以「人人不滿意，人人能接受為目標」，才有共同解決方案的第三選擇；王金平說：「我們這一代必須負責任地簽署一個協議」建構兩岸一個和平穩定的架構，讓下一代在安全、安定、和平的保障下，以時間、智慧、機遇解決兩岸存在的問題。

王金平強調，兩岸和平協議是兩岸的大事、國際的大事，更是關係台灣的大事。對內要充分溝通、獲得足夠支持、周全的配套，才有簽署的可能。因此任何一個政治人物、政黨或團體，若僅把和平協議當可操作取利的政治議題，不論正反、態度，絕對是不利己、不利人、更不利台灣的作為。

王金平認為，應將兩岸和平協議視為當前兩岸局勢下，能為台灣爭取足夠時間和生存空間，讓台灣不捲入國際強權的紛爭。他重申，推動兩岸和平協議，必須以蒼生為念，以國為念，不應也不能將之成為政治取利的操作議題，絕對值得台灣朝野認真思考。